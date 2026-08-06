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திருநெல்வேலி

ஒண்டிவீரன் நினைவு தினம்: மணிமண்டபத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

விடுதலைப் போராட்ட வீரா் ஒண்டிவீரனின் 255-ஆவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

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பாளையங்கோட்டையில் ஒண்டிவீரன் மணிமண்டபத்தில் ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விடுதலைப் போராட்ட வீரா் ஒண்டிவீரனின் 255-ஆவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

விடுதலைப் போராட்ட வீரா் ஒண்டிவீரன் நினைவு தினம் ஆக. 20-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சாா்பில் ஒண்டிவீரன் சிலைக்கு அமைச்சா்கள், நாடாளுமன்ற, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் சாா்பிலும், மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பிலும் ஆண்டுதோறும் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவருடைய மணிமண்டபத்தில் உருவசிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படவுள்ளது.

இதையொட்டி, மணிமண்டபத்தில் முன்னேற்பாடு பணிகளை மேற்கொள்வற்காக இந்த ஆய்வை ஆட்சியா் நடத்தினாா். அப்போது, தேவையான பராமரிப்பு, வா்ணம் பூசுதல், தேவையான இடங்களில் தடுப்பு அமைத்தல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியா் அறிவுத்தினாா்.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி சாா்பில் குடிநீா் மற்றும் தற்காலிக கழிப்பிட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும். காவல்துறை பாதுகாப்பு வசதிகள், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்ப ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை இணைந்து சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி நிகழ்ச்சியை பிரச்னைகள் ஏதுமின்றி நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, மாநகர காவல் துணை ஆணையா் (கிழக்கு) எஸ்.சரவணன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மோ.பிரியா, செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ம.கயிலைச்செல்வம், பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளா் சாமுவேல், பாளையங்கோட்டை வட்டாட்சியா் மாரி ராஜா, உதவி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் (செய்தி) ம.ச.மகாகிருஷ்ணன் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.

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