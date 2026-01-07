திருநெல்வேலி
மானூா் அருகே வெடிமருந்து பதுக்கியவா் கைது
மானூா் அருகே வெடிமருந்து, டெட்டனேட்டா்களை பதுக்கியதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
எம்.குப்பனாபுரம் பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் வெடிமருந்துகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மானூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், மானூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சஜீவ் தலைமையிலான போலீஸாா், அங்கு சென்று தோட்டத்தின் உரிமையாளரான அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கனகராஜ் மகன் சாலமோன்(38) என்பவரிடம் விசாரித்ததில் அங்கு வெடிமருந்துகள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெட்டனேட்டா்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, சாலமோனை கைது செய்தனா்.