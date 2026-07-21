திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
சேரன்மகாதேவி, சத்தியமூா்த்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாலன் மகன் மணிகண்டன் (35). வாகன ஓட்டுநா். இவருக்கு திருமணமாகவில்லை.
இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வீட்டின் மாடிப் படியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாா். உறவினா்கள் அவரை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு திங்கள்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து, சேரன்மகாதேவி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்தனா்.
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