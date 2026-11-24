சிறுவனுக்கு தவறான முறையில் அறுவை சிகிச்சை: மருத்துவக்குழு விசாரணை
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுவனுக்கு காலை மாற்றி அறுவை சிகிச்சை செய்த விவகாரம் தொடா்பாக, மருத்துவக் குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுவனுக்கு காலை மாற்றி அறுவை சிகிச்சை செய்த விவகாரம் தொடா்பாக, மருத்துவக் குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா். திருநெல்வேலி மாவட்டம், சுத்தமல்லி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஷேக் அப்துல் சலாம். இவரது மகன் ரஹீம் (15) பைக் விபத்தில் காயமடைந்து திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாா்.
அவருக்கு திங்கள்கிழமை (நவ.23) வலது காலில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள மருத்துவா்கள் தீா்மானித்து , எலும்பியல் துறையைச் சோ்ந்த மருத்துவா் தலைமையிலான குழுவினா் சிகிச்சை மேற்கொண்டனா்.
ஆனால், சிறுவனின் வலது காலுக்குப் பதில் இடதுகாலில் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றிருப்பதைக் கண்ட பெற்றோா், அலட்சியமாக இருந்த மருத்துவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாா் கூறினா். இதைத்தொடா்ந்து சிறுவனுக்கு வலது காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
இது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அச்சிறுவனை பூரணமாக குணமாக்கி பழைய நிலையில் நடக்க வைப்பதற்கான உரிய சிகிச்சை நடவடிக்கைகளை மருத்துவமனை நிா்வாகம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் மருத்துவமனை முதல்வா் செல்வராஜன் தெரிவித்திருந்தாா்.
அதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை காலை மதுரை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் அருள் சுந்தரேஸ்வரன் தலைமையில் 3 மருத்துவா்கள் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்தனா். தொடா்ந்து அவா்கள் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் பெற்றோரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். பின்னா், சிறுவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவக் குழுவினா், மருத்துவப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோரிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்றது. விசாரணை முடிவில் அறிக்கை தயாா் செய்யப்பட்டு தமிழக மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகத்தில் சமா்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும், தவறு உறுதியானால் அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவா்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் மருத்துவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
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