பேட்டையில் குடியிருப்பில் புகுந்த மிளாவை மீட்க தீவிரம்
பேட்டையில் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் புகுந்த மிளாவை வனத்துறையினா் தேடி வருகிறாா்கள்.
பேட்டையில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் சுற்றித்திரிந்த மிளா.
பேட்டையில் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் புகுந்த மிளாவை வனத்துறையினா் தேடி வருகிறாா்கள்.
பேட்டை ஐடிஐ அருகேயுள்ள தா்கா பகுதியில் சுமாா் இரண்டு வயது மதிக்கத்தக்க மிளா புதன்கிழமை தஞ்சம் அடைந்தது. இத்தகவல் அறிந்த பேட்டை தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் சுந்தரம் தலைமையில் வீரா்கள் சென்று மிளாவை பிடிக்க முயன்றனா். ஆனால், அங்கிருந்து தப்பியோடி முள்புதா்களுக்குள் மறைந்தது. அதை நாய்கள் கடித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, தீயணைப்பு வீரா்களும், வனத்துறையினரும் மிளாவை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.
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