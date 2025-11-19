தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது
கோவில்பட்டி பகுதியில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்ட முகமூடித் திருடா்கள் 2 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவில்பட்டி, இனாம்மணியாச்சி ஊராட்சிக்குள்பட்ட கிருஷ்ணா நகா் பகுதியில் அண்மைக் காலமாக குடியிருப்பு பகுதியில் முகமூடி அணிந்து 2 போ் தொடா்ச்சியாக திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்தனா். அப்பகுதி மக்கள் அளித்த புகாரின்பேரில், கோவில்பட்டி மேற்கு போலீஸாா் கிருஷ்ணா நகா் பகுதியில் தொடா் ரோந்து, வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனா். மேலும், அப்பகுதியிலுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்தனா்.
இந்நிலையில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் தலைமையில் போலீஸாா் புறவழிச் சாலை, கூடுதல் பேருந்து நிலையப் பகுதியில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டபோது, அவ்வழியாக வந்த காா் போலீஸாரைக் கண்டதும் நிறுத்தப்பட்டது. காரில் வந்த 2 போ் தப்பியோடினா். அவா்களை போலீஸாா் விரட்டிப் பிடித்தனா்.
விசாரணையில், அவா்கள் விருதுநகா் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை, கைலாச ஊருணித் தெருவைச் சோ்ந்த முருகேசன் மகன் சிவக்குமாா் (28), ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், கிருஷ்ணன் கோயில், முத்து நகரைச் சோ்ந்த முனியசாமி மகன் சாந்தகுமாா் (33) என்பதும், இருவரும் கிருஷ்ணா நகா் பகுதியில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்டவா்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அவா்களை கைது செய்த போலீஸாா் அவா்கள் பயன்படுத்திய காா், ரூ. 20,000 பணத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.