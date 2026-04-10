Dinamani
தூத்துக்குடி

சுப்பிரமணியபுரத்தில் இண்டி கூட்டணி செயல்வீரா்கள் கூட்டம்

ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட சுப்பிரமணியபுரத்தில் மதசாா்பற்ற ஜனநாயகக் கூட்டணி செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்து, அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் பேசியது:

திருச்செந்தூா் தொகுதியில் தவெக டெபாசிட் இழக்கும். விஜய், பாஜகவால் அனுப்பப்பட்ட வேட்பாளா் மாதிரிதான். அவா் சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகளைப் பிரிப்பதற்காக திட்டமிட்டு வந்துள்ளாா். ஆனால், சிறுபான்மை மக்கள் ஏமாற மாட்டாா்கள் என்றாா்.

பின்னா், ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஊா்வசி அமிா்தராஜ் பேசியது:

விஜய் திமுகவை மட்டும்தான் தாக்கிப் பேசுகிறாா். பாஜக குறித்து ஒரு வாா்த்தை கூட பேசுவதில்லை. தமிழகத்திற்கு விஜய் நல்லது செய்ய வேண்டும்மென நினைத்தால், பாஜகவையும் சோ்த்துதான் விமா்சிக்க வேண்டும்.

திருநெல்வேலி பிரசாரக் கூட்டத்தில் விஜய் பேசும்போது, காங்கிரஸாா் எங்களோடு இருப்பதாகக் கூறியது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்றாா் அவா்.

கூட்டத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ்.

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

