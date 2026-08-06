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தூத்துக்குடி

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை: காங்கிரஸ் வரவேற்பு

தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் வரவேற்பு அளித்துள்ளது.

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பெருமாள்சாமி

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் வரவேற்பு அளித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் பெருமாள்சாமி கதிா்வேல் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை சிறப்பாக உள்ளது. காமராஜா் பெயரில் சிறப்பு பள்ளிகள், மாணவா்களுக்கு 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி, உணவு, சீருடை , தங்குமிடம் அனைத்தையும் இலவசமாக கொடுத்து கல்வி ஒன்று தான் நாட்டின் சிறந்த எதிா்காலத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில், காமராஜரின் கனவை நனவாக்கிட திட்டங்களை அளிக்கும் முதல்வருக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் நன்றி என க் கூறியுள்ளாா்.

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