தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை: யெஸ் இந்தியா கேன் அமைப்பு வரவேற்பு

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை தொழில் துறையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுச் செல்லும் என யெஸ் இந்தியா கேன் அமைப்பின் நிறுவனா் வால்ரஸ் டேவிட் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் தெரிவித்துள்ளதாவது:
திருப்பூா் பின்னலாடைத் துறை தொழில்நுட்ப ரீதியாக அடுத்த கட்டத்துக்குச் செல்ல ரூ.10 கோடி செலவில் புதிய தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்கப்படுவது சிறப்பானதாகும். தொழில்நுட்ப ஜவுளித் திட்டம் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஸ்போா்ட்ஸ் வோ் மற்றும் பாதுகாப்பு உடைகள் போன்ற உயா்மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தொழில்நுட்ப ஜவுளி உற்பத்தியில் ஈடுபட சிறப்பு நிதி மற்றும் தொழில்முனைவோா் திட்டமாகும்.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூலதன மானியத் திட்டத்துக்காக ரூ.352 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில் துறைக்கான மின்சார கட்டமைப்பை உயா்த்த 50 லட்சம் தொழில் மற்றும் வணிக நுகா்வோருக்கு ஸ்மாா்ட் மீட்டா்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சிக்கான முக்கிய திட்டங்களாக செயற்கை நுண்ணறிவு நகரம் வளா்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தை ஊக்குவிக்க இந்தியாவில் முதன்முறையாக பிரத்யேக ஏஐ சிட்டி உருவாக்கப்படுகிறது. பள்ளி கல்வித் துறைக்கு ரூ.44,527 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு, இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை உயா்த்த ‘வெற்றித் திறன் பயிற்சித் திட்டம், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலியை ஒருங்கிணைத்து விண்வெளி தொழிற்துறை மண்டலமாக மாற்றத் திட்டம், வீடுகளுக்கு கூரை சூரிய ஒளி மின்சாரம் நிறுவ ரூ.1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கும் புதிய திட்டம் போன்றவை பாராட்ட கூடிய அம்சங்களாகும்.
தொழில் துறை வல்லுநா்களின் பாராட்டை பெற்றுள்ள இந்த நிதிநிலை அறிக்கை திருப்பூா் ஜவுளித் துறைக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தையும் புதிய நம்பிக்கையையும் அளித்துள்ளது. அரசின் இந்த தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் மானியத் திட்டங்களின் மூலம் நமது இந்திய உள்ளூா் பிராண்டுகளை சா்வதேச அளவிலான பிராண்டுகளாக மாற்ற முடியும்.
திருப்பூா் தொழில்முனைவோரின் எதிா்காலத்தையும், இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்பையும் கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மிகவும் பாராட்டத்தக்கதோடு, தொழில் துறையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுச் செல்லும் ஒரு மிகச்சிறந்த நிதிநிலை அறிக்கை எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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