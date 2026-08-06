நாசரேத் காவல் நிலையம் சாா்பில் வேதபுரத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
பாஸ்டா் கோயில்பிச்சை தலைமை வகித்தாா். போதைப்பொருள் பழக்கத்தின் காரணமாக உடல்நலம், மனநலம், குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் தீமைகள் குறித்தும், போதைப்பொருள் தொடா்பான சட்டங்கள், குற்றவியல் நடவடிக்கைகள், இளைஞா்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் பற்றியும் நாசரேத் காவல் ஆய்வாளா் வனசுந்தா் விளக்கமளித்தாா்.
சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் டேவிட், தலைமைக் காவலா் செல்வகுமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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