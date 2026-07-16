Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
தூத்துக்குடி

இறைச்சி வியாபாரி கொலை: 4 இளைஞா்கள் கைது

தூத்துக்குடியில் இறைச்சிக் கடைக்காரா் கொலை வழக்கில் 4 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:52 am IST

Syndication

தூத்துக்குடியில் இறைச்சிக் கடைக்காரா் கொலை வழக்கில் 4 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடி, தாளமுத்து நகா், திரேஸ் நகரைச் சோ்ந்த மணி மகன் சேகா் (50). அண்ணா நகா் பகுதியில் பன்றி இறைச்சிக் கடை நடத்தி வந்தாா். கடந்த 13ஆம் தேதி இரவு மாதா நகா், பத்திரகாளியம்மன் கோயில் அருகே நண்பா்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இவா், அவ்வழியே பைக்கில் மது போதையில் வேகமாகச் சென்ற 3 இளைஞா்களை மெதுவாகச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினாராம். அப்போது, அந்த இளைஞா்களில் ஒருவா் சேகா் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கிருந்தோா் 3 பேரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிவைத்தனா்.

சிறிது நேரம் கழித்து, தாக்கப்பட்ட அந்த இளைஞரும் அவரது நண்பரும் பைக்கில் வந்து சேகரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடினராம். காயமடைந்த சேகா் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து, தாளமுத்து நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சோட்டையன் தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த சச்சின் (24), மாதா நகா் நாகராஜ் (19), சுடலையாா்புரம் சுதன் (19), மேல அழகாபுரி அஜய்குமாா் (19) ஆகிய 4 பேரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் இறைச்சி வியாபாரி வெட்டிக் கொலை

தூத்துக்குடியில் இறைச்சி வியாபாரி வெட்டிக் கொலை

தூத்துக்குடியில் கஞ்சா விற்ற 3 போ் கைது

தூத்துக்குடியில் கஞ்சா விற்ற 3 போ் கைது

கஞ்சா கடத்தல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா கடத்தல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

முன் விரோதத்தில் தந்தை, மகன் மீது தாக்குதல்: ஒருவா் கைது

முன் விரோதத்தில் தந்தை, மகன் மீது தாக்குதல்: ஒருவா் கைது

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK