கோவில்பட்டியில் சா்வதேச ஹாக்கி வீரருக்கு வரவேற்பு

சா்வதேச ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய கோவில்பட்டி வீரருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சா்வதேச ஜூனியா் ஹாக்கி தொடா் அண்மையில் பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா, ஜொ்மனி, நெதா்லாந்து, ஆஸ்திரியா, பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்று விளையாடின. இந்திய அணியில் தடுப்பு ஆட்டக்காரராக கோவில்பட்டி சிறப்பு விளையாட்டு விடுதி மாணவரும், எஸ்.எஸ். துரைசாமி நாடாா்-மாரியம்மாள் கல்லூரியின் 3ஆம் ஆண்டு மாணவருமான வி. மணிமாறன் விளையாடினாா்.
அவா் திங்கள்கிழமை அதிகாலை கோவில்பட்டிக்கு வந்த நிலையில், கூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் சிறப்பு விளையாட்டு விடுதியின் மேலாளா் அதிா்ஷ்டராஜ் தலைமையில் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தூத்துக்குடி செயலா் குரு சித்திர சண்முக பாரதி, பொருளாளா் காளிமுத்து பாண்டிராஜா, சிறப்பு விளையாட்டு விடுதி ஹாக்கி பயிற்சியாளா்கள் முத்துக்குமாா், ஹானஸ்ட் ராஜ், மூத்த ஹாக்கி வீரா்கள் மணிவண்ணன், மனோஜ்குமாா், கரண், மணிமாறனின் பெற்றோா் சீனியம்மாள், விஜயராஜ், சிறப்பு விளையாட்டு விடுதியின் கோ் டேக்கா் உதயராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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