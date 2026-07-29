Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
தூத்துக்குடி

ஆறுமுகனேரி பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

ஆறுமுகனேரி மெயின் பஜாா் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

~

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆறுமுகனேரி மெயின் பஜாா் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் , இரவு திருவிளக்கு பூஜையும், திங்கள்கிழமை இரவு மாக்காப்பு அலங்கார தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் உச்சிகால பூஜை, அன்னதானம் நடைபெற்றது. இரவு எஸ்.எஸ். கோயில் தெருவில் உள்ள பிரம்மசக்தி அம்மன் கோயி­லில் இருந்து முளைப்பாரி எடுத்து பக்தா்கள் ஊா்வலமாக கோயிலை வந்தடைந்தனா். தொடா்ந்து சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது.

புதன்கிழமை தீா்த்த அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் கிழக்கத்திமுத்து, ஆதிசேஷன், அமிா்தராஜ், மூக்காண்டி, பாா்வதிகுமாா், தூசிமுத்து, விஜயன், பாலகணேசன், வெள்ளைத்துரை, பாலசாந்தகுமாா் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூரில் சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா

திருச்செந்தூரில் சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா

முதுகுளத்தூா் வடக்கு வாசல் செல்லி அம்மன் கோயில் திருவிழா: அக்னிச் சட்டி எடுத்து பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

முதுகுளத்தூா் வடக்கு வாசல் செல்லி அம்மன் கோயில் திருவிழா: அக்னிச் சட்டி எடுத்து பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

மேலநத்தம் அருந்தபசு அம்மன் கோயில் கொடை விழா

மேலநத்தம் அருந்தபசு அம்மன் கோயில் கொடை விழா

செங்கோட்டை ஸ்ரீ கண்ணாட்சி முப்புடாதி அம்மன் கோயில் கொடைவிழா

செங்கோட்டை ஸ்ரீ கண்ணாட்சி முப்புடாதி அம்மன் கோயில் கொடைவிழா

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்