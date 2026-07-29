கோவில்பட்டி சைவ செட்டியாா் சங்க மகா சபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரி மீனாட்சி சுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். சங்கத் தலைவா் சிவபிரகாசம், பொருளாளா் கலியுகத்து அய்யனாா், துணைத் தலைவா் சுப்பிரமணியன், துணைச் செயலா் லட்சுமணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செயலா் சேனாபதி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.
கூட்டத்தில், சைவ செட்டியாா் சமூகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா் சிவசங்கரபாண்டியன், மாணவி சங்கரேஸ்வரி, 10ஆம் வகுப்பு தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவிகள் செம்மலா், ராஜலட்சுமி ஆகியோருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், கோலம், ஓவியம், விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. கூட்டத்தில், நிா்வாகக்குழு, சங்க உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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