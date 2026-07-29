தூத்துக்குடி அருகே அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் புகுந்து, ஆசிரியையிடம் 16 பவுன் தாலிச் சங்கிலியைப் பறித்துச் சென்றவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தூத்துக்குடி அருகே உள்ள அத்திமரப்பட்டியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த ரத்னா தலைமை ஆசிரியராகவும், புதிய துறைமுக ஊழியா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த சாந்தி உதவி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகலில் ஆசிரியை சாந்தி பள்ளி வளாகத்துக்குள் சென்றபோது, கழிப்பறைக்குள் பதுங்கி இருந்த மா்ம நபா், ஆசிரியை சாந்தியின் கழுத்தில் கிடந்த 16 பவுன் தாலிச் சங்கிலியைப் பறித்துக்கொண்டு தப்பியோடிவிட்டாா்.
இதுகுறித்து, முத்தையாபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தப்பியோடிய மா்ம நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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