புன்னைக்காயல் கால்பந்து போட்டி: காயல்பட்டினம் அணி வெற்றி

புன்னைக்காயலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியில் காயல்பட்டினம் அணி வெற்றி பெற்றது.
புன்னைக்காயல் அமரா் மனுவேல்ராஜ் பிஞ்ஞேயிரா நினைவு வெள்ளி சுழற்கோப்பைக்கான 53ஆவது மாவட்ட கால்பந்தாட்ட போட்டி புதன்கிழமை தொடங்கியது. சனிக்கிழமை நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் காயல்பட்டினம் ஐக்கிய விளையாட்டு சங்க அணி, வீரபாண்டியன்பட்டினம் பட்டினம் யங்ஸ்டா்ஸ் கால்பந்தாட்டக் கழக அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது.
இந்த போட்டித்தொடரின் இறுதியாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) மாலையில் நடைபெறும்.
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