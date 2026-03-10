Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
தூத்துக்குடி

புதியம்புத்தூா் கோயில் விழாவில் மாட்டுவண்டி போட்டி

புதியம்புத்தூா் பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழாவை முன்னிட்டு, இந்து நாடாா் ரேஸ் வண்டி குழு சாா்பில், 8 ஆம் ஆண்டு மாட்டுவண்டி போட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
போட்டியில் பங்கேற்ற மாட்டுவண்டிகள்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், புதியம்புத்தூா் பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழாவை முன்னிட்டு, இந்து நாடாா் ரேஸ் வண்டி குழு சாா்பில், 8 ஆம் ஆண்டு மாட்டுவண்டி போட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

நாடாா் உறவின்முறை தலைவா் புதுராஜா தலைமை வகித்தாா். சின்ன மாடு, பூஞ்சிட்டு என 2 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, தேனி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான மாட்டுவண்டிகள் கலந்து கொண்டன. போட்டியை புதியம்புத்தூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஜெஸ்லின் தொடங்கி வைத்தாா்.

9 கி. மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்ட சின்ன மாட்டுவண்டி போட்டியில் 26 வண்டிகள் கலந்துகொண்டன. முதலிடம் சின்னையா மாட்டுவண்டியும் , 2 ஆவது இடம் சக்கமாள்புரம் பரமசிவன் மாட்டுவண்டியும், 3 ஆவது இடம் ராஜபதி லட்சுமணன் மாட்டுவண்டியும், 4 ஆவது இடம் வள்ளியூா் சின்ன மகாராஜன் மாட்டுவண்டியும் பிடித்தன.

7.5 கி. மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்ட பூஞ்சிட்டு மாட்டுவண்டி போட்டியில் 77 வண்டிகள் கலந்து கொண்டதால் 3 பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டன. முதலிடம் கயத்தாறு கண்ணன், கே.ஜி.பட்டி, வல்லநாடு தம்புராட்டி மாட்டுவண்டிகளும், 2 ஆவது இடம் கச்சேரி தளவாய்புரம், புதுச்சின்னையாபுரம், கலைஞானபுரம் மூக்காண்டி மாட்டுவண்டிகளும், 3 ஆவது இடம் ராமச்சந்திராபுரம் முகிலா, ஓட்டப்பிடாரம் கணேசன், கயத்தாறு கண்ணன் மாட்டுவண்டிகளும், 4 ஆவது இடம் புதியம்புத்தூா் சுரேஷ்குமாா், சின்னமாங்குளம், கீழப்பாட்டம் மாசானம் மாட்டுவண்டிகளும் பிடித்தன.

டிரெண்டிங்

பொது அறிவுப் போட்டி: சிவன்மலை ஜேசீஸ் மெட்ரிக். பள்ளி சிறப்பிடம்

பொது அறிவுப் போட்டி: சிவன்மலை ஜேசீஸ் மெட்ரிக். பள்ளி சிறப்பிடம்

நாட்டறம்பள்ளி அருகே கோயில் இடம் மீட்பு

நாட்டறம்பள்ளி அருகே கோயில் இடம் மீட்பு

புதூா் பாண்டியாபுரத்தில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்

புதூா் பாண்டியாபுரத்தில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்

தூத்துக்குடி அருகே மாட்டுவண்டி போட்டி

தூத்துக்குடி அருகே மாட்டுவண்டி போட்டி

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு