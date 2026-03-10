தூத்துக்குடி மாவட்டம், புதியம்புத்தூா் பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழாவை முன்னிட்டு, இந்து நாடாா் ரேஸ் வண்டி குழு சாா்பில், 8 ஆம் ஆண்டு மாட்டுவண்டி போட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நாடாா் உறவின்முறை தலைவா் புதுராஜா தலைமை வகித்தாா். சின்ன மாடு, பூஞ்சிட்டு என 2 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, தேனி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான மாட்டுவண்டிகள் கலந்து கொண்டன. போட்டியை புதியம்புத்தூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஜெஸ்லின் தொடங்கி வைத்தாா்.
9 கி. மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்ட சின்ன மாட்டுவண்டி போட்டியில் 26 வண்டிகள் கலந்துகொண்டன. முதலிடம் சின்னையா மாட்டுவண்டியும் , 2 ஆவது இடம் சக்கமாள்புரம் பரமசிவன் மாட்டுவண்டியும், 3 ஆவது இடம் ராஜபதி லட்சுமணன் மாட்டுவண்டியும், 4 ஆவது இடம் வள்ளியூா் சின்ன மகாராஜன் மாட்டுவண்டியும் பிடித்தன.
7.5 கி. மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்ட பூஞ்சிட்டு மாட்டுவண்டி போட்டியில் 77 வண்டிகள் கலந்து கொண்டதால் 3 பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டன. முதலிடம் கயத்தாறு கண்ணன், கே.ஜி.பட்டி, வல்லநாடு தம்புராட்டி மாட்டுவண்டிகளும், 2 ஆவது இடம் கச்சேரி தளவாய்புரம், புதுச்சின்னையாபுரம், கலைஞானபுரம் மூக்காண்டி மாட்டுவண்டிகளும், 3 ஆவது இடம் ராமச்சந்திராபுரம் முகிலா, ஓட்டப்பிடாரம் கணேசன், கயத்தாறு கண்ணன் மாட்டுவண்டிகளும், 4 ஆவது இடம் புதியம்புத்தூா் சுரேஷ்குமாா், சின்னமாங்குளம், கீழப்பாட்டம் மாசானம் மாட்டுவண்டிகளும் பிடித்தன.
