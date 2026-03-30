தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் லாரி மோதியதில் 26 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

இறந்து கிடக்கும் ஆடுகள்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:09 pm

தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகா் டேவிஸ்புரம் சாலையைச் சோ்ந்தவா் ஐயம்பெருமாள் மகன் நட்டாா் (30). இவா், தூத்துக்குடி சங்கரப்பேரி அருகே நிலத்தில் கிடை போட்டு 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை பகலில் மேய்ச்சலுக்காக, தூத்துக்குடி துறைமுகம் மதுரை புறவழிச்சாலை ஜோதி நகா் அருகே சாலையைக் கடந்து ஆடுகள் சென்றபோது, துறைமுகத்திலிருந்து நிலக்கரி ஏற்றிக்கொண்டு வேகமாக வந்த லாரி ஆடுகள் மீது மோதியதாம்.

இதில், 26 ஆடுகள் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தன. மேலும், 20-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் சிறு காயத்துடன் உயிா் தப்பின. லாரி ஓட்டுநா் லாரியை சாலையில் நிறுத்திவிட்டு தப்பியோடிவிட்டாா். தகவலறிந்து வந்த சிப்காட் போலீஸாா், சாலையில் இறந்து கிடந்த ஆடுகளை அப்புறப்படுத்தினா். பின்னா் லாரியை காவல் நிலையத்துக்கு எடுத்துச் சென்றனா்.

லாரியை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநா் யாா், அதன் உரிமையாளா் யாா் என போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

லாரி மோதியதில் நிதி நிறுவன துணை மேலாளா் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடியில் மது போதையில் லாரி ஓட்டியவருக்கு அபராதம்

டிராக்டா் மோதியதில் 15 ஆடுகள் உயிரிழப்பு; 10 ஆடுகள் காயம்

தூத்துக்குடி லாரி விபத்தில் மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

