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குலசை தசரா திருவிழா: துறை அலுவலா்களுடன் அமைச்சா்கள் ஆலோசனை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு முத்தாரம்மன் திருக்கோயில் தசரா திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தூத்துக்குடி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் சீ. ரமேஷ், மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய் ஆகியோா் தசரா திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் குறித்து துறை அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனா்.

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தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு முத்தாரம்மன் திருக்கோயில் தசரா திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தூத்துக்குடி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமை வகித்தாா்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் சீ. ரமேஷ், மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய் ஆகியோா் தசரா திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் பணிகள் குறித்து துறை அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டனா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மூ. குருச்சந்திரன், மாவட்ட

ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் நா. சரவணன், திருச்செந்தூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் கௌதம், இணை ஆணையா்கள் தி.சு. ரோஜா லி சுமதா, அருணாச்சலம், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக

உதவியாளா் (பொது) பிரபு மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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