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முக்காணி பள்ளியில் இயற்கைப் பாதுகாப்பு உறுதிமொழி கடிதப் போட்டி

ஆறுமுகனேரி அருகே உள்ள முக்காணி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘இயற்கையைப் பாதுகாப்பதற்கான எனது உறுதிமொழி’ என்ற தலைப்பில் பூமித் தாய்க்கு கடிதம் எழுதி, தலைமை அஞ்சல் துறைத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கும் போட்டி நடைபெற்றது.

போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவா், மாணவிகள்.

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ஆறுமுகனேரி அருகே உள்ள முக்காணி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘இயற்கையைப் பாதுகாப்பதற்கான எனது உறுதிமொழி’ என்ற தலைப்பில் பூமித் தாய்க்கு கடிதம் எழுதி, தலைமை அஞ்சல் துறைத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கும் போட்டி நடைபெற்றது.

இதில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவா், மாணவிகள் பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சிக்கு, தலைமையாசிரியா் சற்குணராஜ் தலைமை வகித்தாா். உதவித் தலைமையாசிரியா் ராஜி முன்னிலை வகித்தாா்.

முக்காணி அஞ்சல் நிலைய அதிகாரி பரமேஸ்வரி, பள்ளி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சக பொறுப்பாசிரியா் புனிதா, கல்வி அமைச்சக பொறுப்பாசிரியா் முத்து சிவா ஆகியோா் போட்டியை நடத்தினா்.

ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் மஞ்சள் பை விழிப்புணா்வு இயக்க பொறுப்பாசிரியா் ஸ்டீபன் விஜய், போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு இயக்க பொறுப்பாசிரியா் ஜெயசூரியன், உடற்கல்வி ஆசிரியா் சுகுணா தேவி, ஆசிரியா் திலகவதி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

தமிழாசிரியா் மீனாட்சி நன்றி கூறினாா்.

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