The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

மனநலக் காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்ற பெண் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு

திருச்செந்தூா் ஆதரவற்றோா் மனநலக் காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்று நலமடைந்த இளம்பெண் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.

கோட்டாட்சியா் கௌதம் முன்னிலையில் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மீனா.

Updated On :

திருச்செந்தூா் ஆதரவற்றோா் மனநலக் காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்று நலமடைந்த இளம்பெண் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.

உடன்குடி பகுதியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் சுற்றித்திரிவதாக குலேசகரன்பட்டினம் போலீஸாருக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் தகவல் கிடைத்தது. அப்பெண்ணை போலீஸாா் மீட்டு திருச்செந்தூரில் உள்ள ஆதரவற்றோா் மனநலக் காப்பகத்தில் சோ்த்தனா். மாவட்ட மனநல மருத்துவா், திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவா்கள் அளித்த தொடா் சிகிச்சையால் குணமடைந்தாா்.

இந்நிலையில், அவா் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மஞ்சுநாதன் மனைவி மீனா (35) எனத் தெரியவந்தது. 2 மகன்கள் உள்ளனா். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவந்த அவா், அடிக்கடி வீட்டிலிருந்து வெளியேறி, சில நாள்கள் கழித்து வீடு திரும்புவாராம். ஆனால், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய அவா் பின்னா் வீடு திரும்பவில்லை. இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் மஞ்சுநாதன் புகாரளித்துள்ளதாகவும் தெரியவந்தது.

மீனா குறித்து வருவாய்த் துறை, காவல் துறை சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட தகவலின்பேரில், அவரது குடும்பத்தினா் திருச்செந்தூா் வந்தனா். கோட்டாட்சியா் கௌதம் முன்னிலையில் மீனா அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கா்ப்பப்பை கட்டி அறுவைச் சிகிச்சை செய்த பெண் மரணம்: உறவினா்கள் மறியல்

கா்ப்பப்பை கட்டி அறுவைச் சிகிச்சை செய்த பெண் மரணம்: உறவினா்கள் மறியல்

பெண் தர மறுத்ததால் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இளைஞா் கைது!

பெண் தர மறுத்ததால் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இளைஞா் கைது!

அசோக் சிங்கால்: தேசக் கட்டமைப்பில் உறுதிபூண்டிருந்த தலைசிறந்த ஆளுமை!

அசோக் சிங்கால்: தேசக் கட்டமைப்பில் உறுதிபூண்டிருந்த தலைசிறந்த ஆளுமை!

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் பெண் யானை உயிரிழப்பு

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் பெண் யானை உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies