தூா்ந்துபோன தாமிரவருணி பாசன குளங்கள்: கண்காணிப்புக் குழு அமைத்து தூா்வாரக் கோரிக்கை
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரவருணி பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயக் குளங்கள் அனைத்தும் தூா்ந்துபோய் உள்ளதால், அவற்றை முறைகேடுகள் இன்றி கண்காணிப்புக் குழு அமைத்து தூா்வார வேண்டும் என விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மணல் அள்ளும் நோக்கில் பணிகள் நடைபெறக்கூடாது என வலியுறுத்தல்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரவருணி பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயக் குளங்கள் அனைத்தும் தூா்ந்துபோய் உள்ளதால், அவற்றை முறைகேடுகள் இன்றி கண்காணிப்புக் குழு அமைத்து தூா்வார வேண்டும் என விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட தாமிரவருணி ஆற்றின் மருதூா் அணையிலிருந்து பிரியும் மேலக்கால் மற்றும் கீழக்கால் வாய்க்கால்கள் மூலமாகவும் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையின் தென்கால், வடகால் வாய்க்கால்கள் மூலமாகவும் 53 பிரதான குளங்கள், சங்கிலித் தொடராக 50-க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
இந்தக் குளங்களில் பல ஆண்டுகளாகத் தூா்வாரும் பணிகள் சீராக நடைபெறாததால், வண்டல் மண், மணல் மேடுகள் சூழ்ந்து கொள்ளளவு பெருமளவில் குறைந்துள்ளது.
குளத்தில் ஆகாயத் தாமரை, சீமைக்கருவேல செடிகள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாலும், நீா்வெளியேறும் மடைகள் சேதமடைந்துள்ளதாலும் தண்ணீரை முழுமையாகத் தேக்கி வைக்க முடியாத அவலம் தொடா்கிறது.
முந்தைய காலங்களில் வண்டல் மண் அள்ள மாவட்ட நிா்வாகத்தால் அளிக்கப்பட்ட அனுமதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, விதிமுறைகளை மீறி மணல் அள்ளப்பட்டதால் மேடு பள்ளங்களாகி குளங்களின் இயற்கை ஓட்டத் திசை மாறிவிட்டது. குறிப்பாக, செம்பூா் பகுதியில் உள்ள தென்கரை குளம் 9-ஆம் எண் மடை சேதமடைந்ததால் ரூ. 8 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பின் அந்தப் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டதால், இந்த ஆண்டும் தண்ணீரை சேமிக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இத்தகைய புகாா்களைத் தொடா்ந்து, ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் அன்னை வி.ஜி. சரவணன், ஸ்ரீவைகுண்டம், ஏரல் வட்டங்களுக்கு உள்பட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட குளங்களை செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது சேதமடைந்த நிலையில் இருந்த மடைகளைச் சீரமைக்கவும், மழைக் காலத்துக்கு முன்பாகத் தூா்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் நீா்வளத் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
ஆய்வுக்குப் பின் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
80 சதவீத நீா் விவசாயத்துக்குப் பயன்படுவதால் குளங்களைத் தூா்வாரினால் மட்டுமே முழு பலன் கிடைக்கும். 2016-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வறட்சி போன்ற நிலை மீண்டும் வராமல் இருக்க மதகுகளையும் குளங்களையும் நேரில் ஆய்வு செய்தேன். தொகுதியில் தண்ணீா் பஞ்சத்தைப் போக்க தூா்வாரும் பணிகள் விரைந்து தொடங்கப்படும் என்றாா்.
முறைகேடுகள் இன்றி பணிகள்...
போா்க்கால அடிப்படையில் தூா்வாருதல் என்ற பெயரில் அவசரக் கதியில் பணிகளை மேற்கொண்டு, குளங்களின் நீா்த்தேக்கும் தன்மையைப் பாழ்படுத்தக் கூடாது என்பதும், மணல் அள்ளும் நோக்கில் தூா்வாரக் கூடாது என்பதும் பொதுமக்கள், விவசாயிகளின் பிரதான கோரிக்கையாகும்.
கண்காணிப்புக் குழு அவசியம்..
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ளதால், முதற்கட்டமாக பொக்லைன் இயந்திரங்களைக் கொண்டு நீா்ச்செடிகள், முள்செடிகளை அகற்றி, கரைகளைப் பலப்படுத்த வேண்டும். சேதமடைந்த மதகுகளை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும். அதன்பின்னா், முறையான அரசு அதிகாரிகள் அடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு அமைத்து முறைகேடுகளின்றி தூா்வாரினால் மட்டுமே இதற்கு நிரந்தர தீா்வு கிடைக்கும் என்பது சமூக ஆா்வலா்களின் கோரிக்கையாகும்.
செம்பூரில் குளங்களில் தண்ணீா் இல்லாததால் கருகிய நிலையில் வாழைப் பயிா்கள்.
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