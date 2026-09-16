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தூத்துக்குடியில் நாளை குடிநீா் விநியோகம் ரத்து

தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (செப். 18) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என மாநகராட்சி நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

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தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (செப். 18) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என மாநகராட்சி நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

மாநகரின் குடிநீா் விநியோகப் பாதையான வல்லநாடு தலைமை நீரேற்று நிலையம், கலியாவூா், கீழ வல்லநாடு குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையப் பகுதிகளில் உள்ள மின்பாதையான கொம்பு காரநத்தம் துணை மின் நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன.

எனவே, அன்றைய தினம் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது. எனவே, பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என, மாநகராட்சி ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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