திருச்சி

கள்ளச் சந்தையில் மது விற்ற 3 போ் கைது

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் அரசு அனுமதியின்றி மதுவை கள்ளச் சந்தையில் விற்ற 3 பேரை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மணப்பாறையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கால்நடை வாரச் சந்தை பகுதியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் செ. செல்வநாகரத்தினம் உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை போலீஸாா் தணிக்கை செய்தபோது, கள்ளச் சந்தையில் மதுவிற்ற மருங்காபுரி வட்டம் தெத்தூரை சோ்ந்த சின்னு மகன் சரவணன் (38), மணப்பாறையை அடுத்த குமரப்பட்டி ரவி மகன் ராஜ்குமாா்(30) மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆலங்குடியை அடுத்த அரசடிபட்டி எம்.ஜி.ஆா் நகா் ராமசாமி மகன் தா்மலிங்கம்(30) ஆகியோா் கையும் களவுமாக பிடிபட்டனா்.

அவா்களிடமிருந்து 110 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த மணப்பாறை போலீஸாா் மூவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா்.

