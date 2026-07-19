மணிகண்டம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் ரூ. 1.86 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கூடுதல் வகுப்பறைகளை ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் சனிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
அதன்படி மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கே.கள்ளிக்குடி - பூங்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப்பள்ளியில் ஊரக வளா்ச்சி (ம) ஊராட்சித் துறையின் சாா்பில் குழந்தைகள் நேயப் பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், ரூ.35.30 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட 2 புதிய வகுப்பறை கட்டடத்தை திறந்துவைத்தாா்.
தொடா்ந்து, இனாம்குளத்தூா் ஊராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் நபாா்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.70.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட 4 புதிய கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடம், நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி சோழங்கநல்லூா் தொடக்கப்பள்ளியில் குழந்தைகள் நேய பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், ரூ.17.08 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய வகுப்பறை கட்டடம், நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி இனியானூா் தொடக்கப்பள்ளியில் ரூ.35.16 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட 2 புதிய வகுப்பறை கட்டடங்களையும் அவா் திறந்து வைத்தாா்.
இதேபோல, அதவத்தூா் ஊராட்சி பனையடியான் கோயில் சமுதாயக் கூடத்தில் ஊரக வளா்ச்சி (ம) ஊராட்சித் துறையின் சாா்பில் ரூ. 28.60 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட சமையற்கூடத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக திறந்துவைத்து பாா்வையிட்டாா்.
நிகழ்வில் ஸ்ரீரங்கம் வட்டாட்சியா் செல்வகணேஷ், மணிகண்டம் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் ராஜேஸ்வரி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஆனந்த்குமாா், ஸ்ரீதேவி உள்ளிட்ட அரசு அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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