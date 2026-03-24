120% தயாா்நிலை: 2,785 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு 3,341 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வாக்குச்சாவடி வாரியாக தயாா்படுத்தப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான வே. சரவணன் வெளியிட்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளில் மொத்தம் 2,785 வாக்குச்சாவடிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில் 120 விழுக்காடு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, மணப்பாறை தொகுதியில் உள்ள 346 வாக்குச்சாவடிக்கு தலா 415 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம், 449 விவிபேட் இயந்திரம் (யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் இயந்திரம்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் உள்ள 367 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தலா 440 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 477 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் உள்ள 306 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தலா 366 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 396 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் உள்ள 304 வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தலா 364 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 395 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவெறும்பூா் தொகுதியில் உள்ள 312 வாக்குச் சாவடிகளில் தலா 374 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 405 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. லால்குடியில் உள்ள 276 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தலா 331 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 358 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மண்ணச்சல்லூரில் உள்ள 297 வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தலா 356 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 386 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முசிறியில் உள்ள 283 வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தலா 339 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 367 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
துறையூா் (தனி) தொகுதியில் உள்ள 297 வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தலா 356 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் மற்றும் 386 விவிபேட் இயந்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 9 தொகுதிகளிலேயே திருவெறும்பூா் தொகுதியில்தான் அதிகபட்சமாக 312 வாக்குச் சாவடிகள் அமைந்துள்ளன.
மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 2,785 வாக்குச் சாவடிகளுக்காக மொத்தம் 3,341 வாக்குப்பதிவு இயந்திரம், 3,341 கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம், 3,619 விவிபேட் இயந்திரம் தயாா்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...