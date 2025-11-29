அரியலூா் மாவட்டத்தில் 2 வது நாளாக மழை! இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு!
அரியலூா் மாவட்டம் முழுவதும் 2- ஆவது நாளாக சனிக்கிழமையும் மழை பெய்ததால், பொது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
அரியலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக மாலை நேரங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில், டித்வா புயல் காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் தொடங்கிய மழையானது 2- ஆவது நாளாக சனிக்கிழமையும் காற்றுடன் தொடா்ந்தது. இதனால் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வடிக்கால் வசதிகள் இல்லாததால் மழை நீா் தேங்கியுள்ளது.
அரியலூா் புதுமாா்க்கெட் தெரு, ரயில் நிலையம், காந்திசந்தை, வெள்ளாளத்தெரு, பெரம்பலூா் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீருடன் சாக்கடை நீரும் கலந்து சென்றது. பிற்பகலிலேயே பெரம்பலூா்-தஞ்சாவூா் சாலையில் முகப்பு விளக்கு எரியவிட்டவாறு வாகனங்கள் சென்றன.
ஜெயங்கொண்டம், உடையாா்பாளையம், கீழப்பழுவூா், திருமானூா், தா.பழூா், ஆண்டிமடம், மீன்சுருட்டி, செந்துறை, பொன்பரப்பி, தளவாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் இடைவிடாமல் பலத்த மழை பெய்தது.
இதனால் மாவட்ட முழுவதும் குளிா்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. மழையின் காரணமாக மாவட்டத்தில் பெரும்பாலன பகுதிகளில் அவ்வப்போது மின்தடையும் ஏற்பட்டது.
மேலும், அரியலூா் மற்றும் ஜெயங்கொண்டம் நகரில் சாலையோரம் வியாபாரிகளும், தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளும் தொடா் மழையால் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகினா். இந்த மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை: இடைவிடாத மழை காரணமாக, மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது.