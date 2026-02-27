Dinamani
அரியலூர்

ஜெயங்கொண்டம் அரசுக் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு

ஜெயங்கொண்டம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில், போதைப் பொருள்கள் நுகா்வு தடுப்பு மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது

Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:56 pm

அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில், போதைப் பொருள்கள் நுகா்வு தடுப்பு மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தியன் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு சங்கத்தின் மாவட்ட துணைத் தலைவா் எஸ்.எம்.சந்திரசேகா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் இ.எழில் தொடக்க உரையாற்றினாா். கல்லூரி முதல்வா்(பொறுப்பு)ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். மருத்துவா் சங்கரி, போதைப் பொருள் பழக்கத்தினால் ஏற்படும் தீங்குகள் குறித்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினா்.

காருணாலயாவின் சுபம் போதை மீட்பு மறுவாழ்வு மைய நிா்வாகி ஆனந்தராஜ், தற்கொலைக்கான காரணங்கள், அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து பேசினாா்.முன்னதாக இந்தியன் செஞ்சிலுவைச் சங்க மாவட்டச் செயலா் சண்முகம் வரவேற்றாா். நிறைவாக இளம் செஞ்சிலுவைச் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெய்கணேஷ் நன்றி கூறினாா்.

