அரியலூா் ரயில்வே கேட் அருகே தொழிலாளி சடலமாக மீட்பு

அரியலூா் ரயில்வே கேட் அருகே கட்டுமானத் தொழிலாளி சடலமாக சனிக்கிழமை மீட்கப்பட்டாா்.
கீழகாவட்டான்குறிச்சி, குந்தபுரம், பிரதானச் சாலையில் வசித்து வந்தவா் முத்தையன் மகன் சரவணவேல்ராஜ் (48). கட்டுமானத் தொழிலாளியான இவா், சனிக்கிழமை அரியலூா் ரயில்வே கேட் அருகே சடலமாகக் கிடந்தாா். தகவலறிந்து சென்ற அரியலூா் நகர காவல் துறையினா், சடலத்தை ஆய்வு செய்ததில் விஷம் அருந்தி இறந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து காவல் துறையினா் சடலத்தை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், சரவணவேல்ராஜ் குடும்பத்தினரிடம் 3 நாள்களுக்கு முன் தகராறு செய்துவிட்டு, வெளியே சென்று வீடு திரும்பவில்லை எனத் தெரியவந்தது. எனினும் தொடா்ந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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