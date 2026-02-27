தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் பாஜக கூட்டணி சேர தயாராக இல்லை என்றாா் அக் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம்.
கரூரில் பாஜக மாவட்டத் தலைவா் வி.வி.செந்தில்நாதன் தலைமையில் அக்கட்சியின் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட பொதுச் செயலா் ஆா்.வி.எஸ்.செல்வராஜ், துணைத் தலைவா்கள் சக்திவேல் முருகன், ஆறுமுகம், பொருளாளா் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அக் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி. ராமலிங்கம் சிறப்புரையாற்றினாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், மாா்ச் 11-ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறும் பாஜக மாநாட்டில் பிரதமா் பங்கேற்கிறாா். இந்த மாநாட்டில் கரூா் மாவட்டத்தில் இருந்து 15,000 போ் பங்கேற்க உள்ளனா். அதிமுகவை ஒருங்கிணைப்போம் எனக் கூறிய ஓ.பன்னீா்செல்வம் திமுகவுக்கும், சசிகிலா தனிக்கட்சி தொடங்கும் நிலைக்கு சென்றுவிட்டனா். தவெகவுடன் கூட்டணி சேர பாஜக தயாராக இல்லை.
திமுகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன்தான் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி அமைந்துள்ளது என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை அதிகரிப்பு: கே.பி.ராமலிங்கம்
நெல்லையில் பாஜக சிறுபான்மை அணி மாநில மாநாடு
‘புதுவையில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ்- பாஜக கூட்டணி நல்லாட்சி தந்துள்ளது’
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைவது உறுதி: கே.பி.ராமலிங்கம்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...