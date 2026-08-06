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பெரம்பலூர்

மங்கூன் பகுதியில் இன்று மின்தடை

பெரம்பலூா் அருகே உள்ள மங்கூன் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஆக. 6) மின் விநியோகம் இருக்காது.

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மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் அருகே உள்ள மங்கூன் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஆக. 6) மின் விநியோகம் இருக்காது.

பெரம்பலூா் கோட்டத்துக்குள்பட்ட மங்கூன் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதனால், அங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பகுதிகளான குரும்பலூா், பாளையம், புது ஆத்தூா், ஈச்சம்பட்டி, மூலக்காடு, லாடபுரம், அம்மாபாளையம், களரம்பட்டி, மங்கூன், நக்கசேலம், புது அம்மாபாளையம், அடைக்கம்பட்டி, டி.களத்தூா் பிரிவுச்சாலை, சிறுவயலூா், குரூா், மாவிலங்கை, விராலிப்பட்டி, கண்ணப்பாடி, சத்திரமனை, வேலூா், கீழக்கணவாய், பொம்மனப்பாடி ஆகிய கிராமியப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பராமரிப்பு பணிகள் முடியும் வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என, மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பொன். சங்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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