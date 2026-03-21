தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தோ்வுக்கு தனித் தோ்வா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தனித் தோ்வா்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பெரம்பலூா் மாவட்டம், பாடாலூரில் உள்ள ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தனித் தோ்வா்கள் ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் எனும் இணைய முகவரி வழியாக விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கி பூா்த்தி செய்ய வேண்டும். பின்னா், ஏற்கெனவே தோ்வெழுதி தோ்ச்சி பெற்ற மதிப்பெண் சான்றிதழின் நகல்களை இணைத்து, பாடலூா் மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் மாா்ச் 26 முதல் ஏப். 3 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ரூ. 50 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த காலத்துக்குள் விண்ணப்பிக்கத் தவறியவா்கள் ஏப். 6 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு அனுமதிக் கட்டணம் ரூ. 1,000 கூடுதலாகச் செலுத்த வேண்டும். அஞ்சல் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படாது. மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலமாகவே மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஏப். 7-திக்கு பிறகு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
தொடர்புடையது
தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தோ்வு: மாா்ச் 26 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
பெரம்பலூா் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் பொறுப்பேற்பு
நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொலைநோக்கி தயாரிக்கும் பயிற்சி பணிமனை
‘க்யூட்’ நுழைவுத் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம்
வீடியோக்கள்
வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...