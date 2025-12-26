கொன்னையூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் மூத்தத் தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வு
பொன்னமராவதி அருகே உள்ள கொன்னையூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் திருக்கோயில் சாா்பில் மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில், அதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் 70 வயது பூா்த்தியடைந்த ஆன்மிக ஈடுபாடு உள்ள 100 தம்பதியா் வீதம் 20 மண்டலங்களில் 2,000 தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யப்பபடும் என அந்தத் துறையின் அமைச்சா் அறிவித்திருந்தாா்.
இதன்படி, பொன்னமராவதி அருகே உள்ள கொன்னையூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் 70 வயது பூா்த்தியடைந்த 6 தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தம்பதியருக்கு வேஷ்டி, சேலை, மாலை, மஞ்சள், குங்குமம் என ரூ. 2,500 மதிப்புள்ள பொருள்கள் வழங்கப்பட்டு தம்பதிகள் கெளரவிக்கப்பட்டனா்.
தம்பதியினரிடம் பொதுமக்கள் மற்றும் அவா்களது குடும்பத்தினா் ஆசி பெற்றனா்.
நிகழ்வில் திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் அ. அடைக்கலமணி, அ. முத்து, கோயில் செயலா் அலுவலா் ம.ஜெயா மற்றும் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.