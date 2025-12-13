தஞ்சாவூரில் விதிமீறல்: 25 ஆட்டோக்கள் பறிமுதல்
தஞ்சாவூரில் விதிமுறை மீறல் தொடா்பாக 25 ஆட்டோக்களை போக்குவரத்து போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
தஞ்சாவூரில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆட்டோவிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்த பள்ளி மாணவா் உயிரிழந்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூா் சோழன் சிலை அருகே போக்குவரத்து ஒழுங்குப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் எம்.ஜி. ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் காவலா்கள் சனிக்கிழமை ஆட்டோக்களை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனா்.
இதில், ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் சீருடை அணியாதது, ஆட்டோக்களின் தகுதி சான்றைப் புதுப்பிக்காமல் இருப்பது, ஓட்டுநா் உரிமம் இல்லாதது, கூடுதலாக பயணிகளை ஏற்றிச் செல்வது போன்றவை தொடா்பாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், முறையாக உரிமம் இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட 25 ஆட்டோக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஆட்டோக்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபா்களை விட கூடுதலான நபா்களை ஏற்றிச் செல்லக் கூடாது. மாணவா்களை ஏற்றிச் செல்லும்போது போக்குவரத்து விதிமுறைகளை அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பாக பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று, பின்னா் வீடுகளில் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஆட்டோக்கள் ஓட்டும்போது மது அருந்திருக்கக் கூடாது என ஓட்டுநா்களிடம் போக்குவரத்து ஒழுங்கு காவல் பிரிவினா் அறிவுறுத்தினா்.