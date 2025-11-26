சுவாமிமலையில் கொடியேற்றத்துடன் காா்த்திகை திருவிழாவை தொடக்கம்
கும்பகோணம்: சுவாமிமலையில் காா்த்திகை திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
இக்கோயிலில் காா்த்திகை திருவிழா நவ.24-இல் தொடங்கி டிச.5-இல் முடிவடைகிறது. திங்கள்கிழமை அனுக்ஞை, விக்னேஷ்வர பூஜையுடன் தொடங்கியது.
செவ்வாய்க்கிழமை காா்த்திகை திருவிழாவை முன்னிட்டு மலைமேல் உள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. பின்னா் விநாயகா், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணியா் சுவாமி பரிவாரங்களுடன் மலைக்கோயிலிலிருந்து உத்ஸவ மண்டபத்துக்கு எழுந்தருளினாா். மாலையில் யாகசாலை தொடங்கி இரவு சுவாமி திருவீதியுலா திக்பந்தனம் நடைபெற்றது. புதன்கிழமை காலை படிச்சட்டத்தில் சுவாமி திருவீதியுலா, இரவு இடும்ப வாகனத்தில் வீதியுலா, வியாழக்கிழமை பூதவாகனம், வெள்ளிக்கிழமை ஆட்டுக்கிடா வாகனம், சனிக்கிழமை பஞ்சமூா்த்திகள் வாகன ரூடராய் சப்பரத்தில் வீதியுலா, ஞாயிற்றுக்கிழமை யானை வாகனம், திங்கள்கிழமை காமதேனு, செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்குதிரை வாகன வீதியுலாக்கள் நடைபெறுகிறது. டிச.3-ஆம் தேதி புதன்கிழமை காா்த்திகையன்று காலையில் திருத்தோ் வடம் பிடித்து தேரோட்டமும், இரவு தீபக்காட்சியும் நடைபெறுகிறது. 10 -ஆம் நாள் திருவிழாவாக நவ.4-ஆம் தேதி சுப்ரமணியா் சுவாமிக்கு காவிரியில் தீா்த்தவாரியும், இரவு அவரோஹணம் படிச்சட்டத்தில் திக்விதா்சனம் செய்கிறாா். 11- ஆம் நாள் திருவிழாவாக டிச.5-இல் இரவு ஏனைய பரிவாரங்களுடன் வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி யதாஸ்தானம் சோ்கிறாா். 11 நாள் நிகழ்ச்சிகளிலும் வேதபாராயணம், திருமுறை பாராயணம், சொற்பொழிவு, இன்னிசை கச்சேரி, நடைபெறுகிறது.
ஏற்பாடுகளை தக்காா் டி.ஆா்.சுவாமிநாதன், துணை ஆணையா் தா.உமாதேவி மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.