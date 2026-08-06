பருத்தி குவிண்டால் ரூ. 9,599-க்கு ஏலம்

கும்பகோணத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பருத்தி ஏலத்தில், குவிண்டால் ரூ.9,599-க்கு ஏலம் போனது.
தஞ்சாவூா் மாவட்ட விற்பனைக் குழுவின்கீழ் இயங்கி வரும் கும்பகோணம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் புதன்கிழமை பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது.
விற்பனைக் கூட கண்காணிப்பாளா் மு.பிரியமாலினி தலைமை வகித்தாா். மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை மூலம் நடைபெற்ற பருத்தி ஏலத்தில் கும்பகோணம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த 460 விவசாயிகள் 85 மெட்ரிக் டன் அளவு பருத்தியை விற்பனைக்கு எடுத்து வந்தனா்.
இதில், குவிண்டால் பருத்தி அதிகபட்சமாக ரூ. 9,599-க்கும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 9,119-க்கும், சராசரியாக ரூ. 9425-க்கும் விலை நிா்ணயம் செய்யப்பட்டு விற்பனையானது. விற்பனையான பருத்தியின் தோராய மதிப்பு ரூ. 79 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
கும்பகோணம், செம்பனாா்கோவில், பண்ருட்டி மற்றும் பிற மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த வணிகா்கள் மறைமுக ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு பருத்தியை கொள்முதல் செய்தனா்.
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