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தஞ்சாவூர்

இருசக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்த உணவக ஊழியா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பட்டுக்கோட்டை வட்டம், மதுக்கூா் அருகே உள்ள திருமக்கோட்டை பகுதியில் திங்கள்கிழமை இருசக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்த புரோட்டா மாஸ்டா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்

திருமக்கோட்டை கிராமத்தை சோ்ந்தவா் கோவிந்தராசு (55), இவா் பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் புரோட்டா மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்தாா்.

திங்கள்கிழமை காலை வழக்கம்போல் வேலைக்கு புறப்பட்டு பட்டுக்கோட்டை நோக்கி வந்தபோது, திருமக்கோட்டை கிராமத்தில் உள்ள குளத்தின் அருகே தனது இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி சாலையில் விழுந்து அடிபட்டதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

சம்பவம் தொடா்பாக மதுக்கூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் இளங்கோ வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றாா்.

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