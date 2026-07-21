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தஞ்சாவூர்

மதுக்கூரில் நாளை மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பட்டுக்கோட்டை வட்டம், மதுக்கூா் துணைமின் நிலையத்தில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவிருப்பதால்,

மதுக்கூா் நகா், கன்னியாக்குறிச்சி, காடந்தங்குடி, அத்திவெட்டி, முத்தாக்குறிச்சி, பெரியகோட்டை, தாமரங்கோட்டை, முத்துப்பேட்டை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மதுக்கூா் மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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