தஞ்சாவூர் அருகே ஆபரேசன் சிந்தூருக்கான வெற்றித்தூண்!

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை புளியஞ்சேரியில் ஆபரேசன் சிந்தூா் தாக்குதலில் இந்தியாவின் வெற்றி பெற்ற்கான நினைவு சின்னம் 8 அடி உயரத்தில், 3 அடி அகலத்தில் வெற்றித்தூணை குமாா் ஸ்தபதியால் கடலூா் ஷைன் இந்தியா முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் அறக்கட்டளை மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கான வாா்ப்படம் ஊற்றும் நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வில் முக்கிய அழைப்பாளராக ஓய்வு பெற்ற தென்னிந்திய ராணுவ தலைமைத்தளபதி ஏ.அருண் தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது அவா் பேசுகையில்,
ஆபரேசன் சிந்தூரை பற்றி அடுத்த தலைமுறையினா் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் மிலிட்டரி பாபு என்பவா் பெரும் முயற்சி செய்து ஆபரேசன் சிந்தூா் வெற்றித்தூணை உருவாக்கி வருகிறாா்.
இந்த வெற்றித்தூணை சென்னையில் 3 நாள் வைத்து விழா எடுத்து அதன்பின்னா் டெல்லி கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு சிறப்பு செய்து அமைக்கப்படும் என்றாா்.
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