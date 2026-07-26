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தஞ்சாவூர்

கும்பகோணத்தில் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி

கும்பகோணம் மாநகராட்சி பகுதி தெருக்களில் நாய்கள் தொல்லை இருந்ததால் அவற்றிற்கு சனிக்கிழமை தடுப்பூசி போடப்பட்டது.

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அச்சுறுத்தும் வகையில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்கள்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:52 am IST

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கும்பகோணம் மாநகராட்சி பகுதி தெருக்களில் நாய்கள் தொல்லை இருந்ததால் அவற்றிற்கு சனிக்கிழமை தடுப்பூசி போடப்பட்டது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சி பகுதி தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களுக்கு வெறி நாய் கடி தடுப்பூசி செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் மாவட்ட கால்நடைத் துறை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடத்தப்பட்டது. முகாமுக்கு ஆணையா் கே.எம்.சுதா தலைமை வகித்தாா்.

இந்த முகாமில் கும்பகோணம் ரயில் நிலையம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுற்றிதிரிந்த 75-க்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. இந்தப் தடுப்பூசி செலுத்தும் நிகழ்வில் மாவட்ட கால்நடைத் துறை இணை இயக்குநா் (பொ) தெய்வவிருதம், கால்நடை மருத்துவா் ரகுநாத், சுகாதார அலுவலா்கள், மணிகண்டன், பாலசுப்ரமணியன், சுகாதார ஆய்வா்கள் காளிதாஸ், பிரியதா்ஷினி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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