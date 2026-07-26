‘அமைச்சா் ஷாஜகான் பெயா் போட்டதற்காக நிகழ்ச்சியை புறக்கணிக்கவில்லை’! - அமைச்சா் ஆர்.வினோத்

அமைச்சா் ஷாஜகான் பெயரை முதலில் போட்டதற்காக நிகழ்ச்சியை புறக்கணிக்கவில்லை என்றாா் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வினோத்.
கும்பகோணத்தில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: வெள்ளிக்கிழமை வேப்பத்தூா் பேரூராட்சி புதிய அலுவலக கட்டட திறப்பு விழாவில் சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சா் ஷாஜகான் பெயரை அழைப்பிதழில் முதலில் போட்டதற்காக நான் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை என்று செய்தி வெளியானது.
அது தவறான தகவலாகும். திடீரென்று சென்னையிலிருந்து விடியோ காணொலிக் கூட்டம் இருந்ததால் பங்கேற்கவில்லை. அந்த நிகழ்வு முடிந்தபின் மற்ற நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக கலந்து கொண்டோம் என்றாா்.
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