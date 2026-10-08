தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் பண்ணிசை சொற்பொழிவு
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் இசைத் துறை சாா்பில் பண்ணிசை பாதுகாத்தல் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்ச்சி மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சொற்பொழிவு நிகழ்வில் புதுக்கோட்டை திவகவதியாா் ஆதீனம் தவத்திரு தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள் வெளியிட்ட ஓதுவாமூா்த்திகளின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை பெற்றுக் கொண்ட துணைவேந்தா் குழு உறுப்பினா் பெ. பாரதஜோதி உள்ளிட்டோா்.
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் இசைத் துறை சாா்பில் பண்ணிசை பாதுகாத்தல் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்ச்சி மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வுக்கு துணைவேந்தா் குழு உறுப்பினா் பெ. பாரதஜோதி தலைமை வகித்தாா். இந்நிகழ்வில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற ஓதுவாமூா்த்தி திருத்தணி என். சுவாமிநாதன் கௌரவிக்கப்பட்டாா். ஓதுவாமூா்த்திகளின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் வகையில் ஒன்பது ஓதுவாமூா்த்திகளைப் பற்றிய சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றன.
ஓதுவாமூா்த்திகளின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை புதுக்கோட்டை திவகவதியாா் ஆதீனம் தவத்திரு தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள் வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
இந்நிகழ்வில் மண்டல கலை பண்பாட்டு மைய உதவி இயக்குநா் ம. ராஜாராமன், கொடும்பாளூா் திருமுறை செப்பேட்டுத் திருக்கோயில் அமைப்பாளா் அ. சங்கரன் வாழ்த்துரையாற்றினா்.
முன்னதாக, இந்நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், இசைத் துறைத் தலைவருமான செ. கற்பகம் வரவேற்றாா். இணைப் பேராசிரியா் இரா. மாதவி நன்றி கூறினாா்.
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