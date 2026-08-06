திருச்சி அருகே சிறுமிக்குப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருச்சி நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், துவரங்குறிச்சி காவல்நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதியைச் சோ்ந்த 14 வயதுச் சிறுமியை, மருங்காபுரி வட்டம், கஞ்சநாயக்கன்பட்டி செட்டியப்பட்டி கோவில்பாறைக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த து. சின்னையா (21) என்பவா் காதலிப்பதாக ஆசைவாா்த்தை கூறி, கடந்த 07.04.2022 அன்று கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில் துவரங்குறிச்சி போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, சின்னையாவை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த வழக்கு திருச்சி மகளிா் நீதிமன்ற நீதிபதி சண்முகப்பிரியா முன்னிலையில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞராக சுமதி ஆஜரானாா்.
விசாரணைக்குப் பிறகு சின்னையாவுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
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