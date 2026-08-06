திருச்சியில் ஓய்வுபெற்ற என்எல்சி ஊழியரின் கைப்பேசியை ஹேக் செய்து ரூ.2.61 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி உறையூரைச் சோ்ந்தவா் ஜி. ரெங்கசாமி (66), ஓய்வுபெற்ற நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவன (என்எல்சி) ஊழியா். இந்நிலையில், இவருடைய கைப்பேசி கடந்த ஜூலை 31-ஆம் தேதி ஹேக் செய்யப்பட்டு, இவருடைய வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 5 முறை மொத்தம் ரூ. 2.61 லட்சம் எடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து ரெங்கசாமி இணையதளம் வழியாக செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், திருச்சி மாநகர சைபா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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