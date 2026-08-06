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திருச்சி

ஓய்வுபெற்ற என்எல்சி ஊழியரின் கைப்பேசியை ‘ஹேக்’ செய்து ரூ. 2.61 லட்சம் மோசடி

திருச்சியில் ஓய்வுபெற்ற என்எல்சி ஊழியரின் கைப்பேசியை ஹேக் செய்து ரூ.2.61 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

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மோசடி - பிரதிப்படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் ஓய்வுபெற்ற என்எல்சி ஊழியரின் கைப்பேசியை ஹேக் செய்து ரூ.2.61 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருச்சி உறையூரைச் சோ்ந்தவா் ஜி. ரெங்கசாமி (66), ஓய்வுபெற்ற நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவன (என்எல்சி) ஊழியா். இந்நிலையில், இவருடைய கைப்பேசி கடந்த ஜூலை 31-ஆம் தேதி ஹேக் செய்யப்பட்டு, இவருடைய வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 5 முறை மொத்தம் ரூ. 2.61 லட்சம் எடுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து ரெங்கசாமி இணையதளம் வழியாக செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், திருச்சி மாநகர சைபா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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