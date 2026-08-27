திருச்சியில் 4 மேம்பாலப் பணிகளை முடிக்க காலக்கெடு: துரை வைகோ எம்.பி.
திருச்சி மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத் தீா்வு காணும் வகையில் மாநகரப் பகுதியில் நடைபெறும் 4 மேம்பாலங்களின் கட்டுமானப் பணிகளை முடிக்க காலக்கெடு நிா்ணயித்து பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
திருச்சி அரிஸ்டோ ரயில்வே மேம்பாலப் பணியை புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த துரை வைகோ எம்.பி. (வலது).
திருச்சி மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத் தீா்வு காணும் வகையில் மாநகரப் பகுதியில் நடைபெறும் 4 மேம்பாலங்களின் கட்டுமானப் பணிகளை முடிக்க காலக்கெடு நிா்ணயித்து பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
திருச்சி மாநகரில் நடைபெறும் மேம்பால கட்டுமானப் பணிகள், பழைய காவிரிப் பாலத்தில் நடைபெறும் புனரமைப்பு பணிகளை புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த திருச்சி எம்பி துரை வைகோ பின்னா் கூறியதாவது:
மலைக்கேட்டை ரயில்வே பாலம்: இப்பாலத்தை (மாரிஸ்) அகற்றி புதிய பாலம் அமைக்க மாா்ச் 2024-இல் பாலம் மூடப்பட்டது. பின்னா், பாலத்தை இடித்து புதிய பாலம் கட்டும் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டதால், அதை மத்திய ரயில்வே அமைச்சரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று பணிகளைத் துரிதப்படுத்தினேன். ரயில்வே பகுதியின் கட்டுமானப் பணி செப்டம்பருக்குள் முடியும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
அதன்பிறகு அணுகுச்சாலை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, முழுப் பணியும் அக்டோபருக்குள் நிறைவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சஞ்சீவி நகா் அருகே ரயில்வே மேம்பாலம்: இதேபோல, சஞ்சீவி நகா் அருகே டவுன் ஸ்டேஷன் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியும் கடந்த 2025இல் தொடங்கப்பட்டு தொய்வாக இருந்தது. இப்போது பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுகின்றன. வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பணிகள் நிறைவுறும். கிராப்பட்டி சாலையில், எடமலைப்பட்டிபுதூா் மற்றும் பஞ்சப்பூா் அருகே அமைந்துள்ள கோரையாறு பாலத்தின் பழைய பாலத்தை இடித்து புதிய பாலம் அமைக்கும் பணி வரும் 2027 ஜனவரிக்குள் முடியும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
திருச்சி சந்திப்பு அரிஸ்டோ ரயில்வே மேம்பாலம்: இப்பாலப்பணிகள் 2024 மாா்ச் மாதம் தொடங்கின. சிலிண்டா் பற்றாக்குறை, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த தொழிலாளா்கள் தோ்தல் பணிகளுக்காக தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்குச் சென்றது உள்ளிட்ட காரணங்களாலும், சில நிா்வாக ரீதியான தாமதங்களாலும் முதலில் பணிகளில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. தற்போது திருத்தப்பட்ட காலக்கெடுவின்படி பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
ரயில்வே துறையின் பகுதி பணிகள் உறுதியளிக்கப்பட்டபடி நிறைவு செய்யப்பட்டு, வில்வடிவப் பாலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் நடைபெற்று, முழுப் பணியும் டிசம்பருக்குள் நிறைவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பழைய காவிரிப் பாலம்: பராமரிப்பு மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளுக்காக 25.06.2026 அன்று முழுமையாக மூடப்பட்டது. தற்போது பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுகின்றன. வரும் அக்டோபா் இரண்டாவது வாரத்துக்குள் பணிகள் நிறைவடையும். திருச்சி மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்து, பொதுமக்களின் பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையிலான இப்பாலங்கள் அனைத்தும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. எனவே, பணிகளைத் தொடா்ந்து கண்காணித்து விரைந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர உறுதுணையாக இருப்பேன் என்றாா் அவா்.
‘இண்டி’ கூட்டணிக்கு விஜய் வர வேண்டும்
தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல்வாதி செங்கோட்டையன், மதிமுகவை சிறுமைப்படுத்தும் வகையில் பேசியிருக்கக் கூடாது. இத்தகைய பேச்சுகளை அவா் தவிா்க்க வேண்டும். மதவாதத்திற்கும், ஊழல் வாதத்திற்கும் எதிராக அமைக்கப்பட்டதுதான் இண்டி கூட்டணி. எனவே, தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய், இண்டி கூட்டணிக்குத்தான் வருவாா். அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திமுக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. தில்லியிலும் ரகசியமாக பேசி வருகிறது. தமிழக சட்டப் பேரவையில் திமுகவினா் தங்களது தவறுகளை தாங்களே வெளிப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்கின்றனா். கண்ணாடிக் கூண்டுக்குள் இருந்து கொண்டு கல் எறிகின்றனா். தவெகவினா் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என துரை வைகோ எம்பி தெரிவித்தாா்.
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