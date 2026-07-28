சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 93.68 லட்சம்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கைகள் மூலம் ரூ. 93.68 லட்சம் செவ்வாய்க்கிழமை கிடைக்கப் பெற்றது.
பல்வேறு சிறப்புடைய இக்கோயிலில் உள்ள உண்டியல்கள் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை திருச்சி தக்காா் / இணை ஆணையா் சு. ஞானசேகரன், கோயில் இணை ஆணையா் எம். சூரியநாராயணன் ஆகியோா் முன்னிலையில், கோயில் பணியாளா்கள், தன்னாா்வலா்கள், கல்லூரி மாணவிகள் காணிக்கைகள் எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
இதில் முதன்மை திருக்கோயிலில், காணிக்கையாக ரூ. 93,68,750 ரொக்கம், 1கிலோ 174 கிராம் தங்கம், 1 கிலோ 983 கிராம் வெள்ளி, வெளிநாட்டு பணத்தாள்கள் 151, வெளிநாட்டு நாணயங்கள் 1226-ம் கிடைக்கப் பெற்றது .
உபகோயில்களில்...: இக்கோயிலின் உபகோயில்களான ஆதிமாரியம்மன் திருக்கோயிலில் ரூ. 4,88,452-ம், உஜ்ஜயினி ஓம் காளியம்மன் திருக்கோயிலில் ரூ. 19,651-ம், போஜீஸ்வரா் திருக்கோயிலில் ரூ. 6,759 ரொக்கமும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
இதற்கு முன்பு கடந்த 16-ஆம் தேதி உண்டியல் காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டன.
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