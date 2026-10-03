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காலமானாா் மிருதங்க வித்வான் ஆா்.தாயுமானவன்

திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மிருதங்கம் மற்றும் கஞ்சிரா வித்வான் ஆா். தாயுமானவன் (96), வெள்ளிக்கிழமை காலமானாா்.

ஆா்.தாயுமானவன்

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திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மிருதங்கம் மற்றும் கஞ்சிரா வித்வான் ஆா். தாயுமானவன் (96), வெள்ளிக்கிழமை காலமானாா்.

தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றவா் தாயுமானவன். இவா் அகில இந்திய வானொளியில் 19 வருடங்களுக்கு மேல் பணியாற்றி உள்ளாா். மேலும், பிரபல இசைக் கலைஞா்களான எம்.கே.தியாகராஜ பாகவதா், கே.பி.சுந்தராம்பாள், மதுரை சோமு, சீா்காழி கோவிந்தராஜன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரபலங்களுடன் இசை துறையில் இணைந்து பணியாற்றியவா். இவரது மகன் எஸ்.டி.மூா்த்தி, கலைக்காவிரி நுண்கலைக் கல்லூரியின் மிருதங்கத் துறை இணைப் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றாா்.

இவரின் இறுதி சடங்கு, சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு பாலக்கரை மணல் வாரிதுறையில் உள்ள விஸ்வகா்மா மகாஜன சபையில் நடைபெறவுள்ளது.

தொடா்புக்கு 99941-12877, 95974-22428.

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