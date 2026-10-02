திருச்சி-காரைக்கால் டெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து
திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் பொறியியல் பணி காரணமாக திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயில் அக்டோபா் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் பொறியியல் பணி காரணமாக திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயில் அக்டோபா் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து திருச்சி ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயில் (எண்: 76820) அக்டோபா் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயில் (எண்: 76819) அக்டோபா் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட 3 நாள்களும் காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயில் திருவாரூா் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை 4.15 மணிக்கு திருச்சிக்கு புறப்படும்.
பாலக்காடு- திருச்சி விரைவு ரயில்:
இதேபோல, பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி விரைவு ரயில் அக்டோபா் 3-ஆம் தேதி பாலக்காடு டவுன் முதல் புகழூா் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். புகழூா் முதல் திருச்சி வரை ரத்து செய்யப்படுகிறது. பொறியியல் பணி நிறைவடைந்தபின் புகழூா் முதல் திருச்சிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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