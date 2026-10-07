திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை
திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருச்சி விமான நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.
திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விமான நிலைய மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை மூலம் நடைபெற்ற ஒத்திகையில் தீ விபத்து, விமான விபத்து போன்ற அவசர காலங்களில் சூழ்நிலையை சமாளித்து பாதுகாப்பாக வெளியேறுவது, பயணிகளை மீட்பது உள்ளிட்டவை குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், விமான நிலையத்துக்கு வந்த வாகனங்களை விமான நிலைய வெடிகுண்டு கண்டறிதல் மற்றும் செயலிழப்பு பிரிவினா் சோதனை செய்து செயல்விளக்கம் அளித்தனா்.
இதில் திருச்சி விமான நிலைய இயக்குநா் ஜி. கோபாலகிருஷ்ணன், மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை (விமானப் பாதுகாப்புக் குழு) உதவி கமான்டென்ட் ஜெயதீப் சிங் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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