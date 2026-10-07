The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2027 ஜனவரி 10-இல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு!9 மணி நேர தொடர் போராட்டம்... தில்லியில் ராகுல், பிரியங்கா கைது!இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!

திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

Published On :

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் அவசரகால பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

விமான நிலைய மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை மூலம் நடைபெற்ற ஒத்திகையில் தீ விபத்து, விமான விபத்து போன்ற அவசர காலங்களில் சூழ்நிலையை சமாளித்து பாதுகாப்பாக வெளியேறுவது, பயணிகளை மீட்பது உள்ளிட்டவை குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், விமான நிலையத்துக்கு வந்த வாகனங்களை விமான நிலைய வெடிகுண்டு கண்டறிதல் மற்றும் செயலிழப்பு பிரிவினா் சோதனை செய்து செயல்விளக்கம் அளித்தனா்.

இதில் திருச்சி விமான நிலைய இயக்குநா் ஜி. கோபாலகிருஷ்ணன், மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை (விமானப் பாதுகாப்புக் குழு) உதவி கமான்டென்ட் ஜெயதீப் சிங் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதல்வர் விஜய் வருகை; கோவை விமான நிலையத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு!

முதல்வர் விஜய் வருகை; கோவை விமான நிலையத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு!

புதிய பேருந்து நிலைய வியாபாரிகளுடன் ஆலோசனை

புதிய பேருந்து நிலைய வியாபாரிகளுடன் ஆலோசனை

திருச்சி விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் ஒத்திகை

திருச்சி விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் ஒத்திகை

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் பயணிகள் சேவை இயக்கம் தொடக்கம்

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் பயணிகள் சேவை இயக்கம் தொடக்கம்

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!