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பண மோசடி: தனியாா் நிறுவன மேலாளா் கைது

துறையூரில் தனியாா் நிறுவனத்தில் பண மோசடி செய்த கிளை மேலாளரை போலீஸாா் புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

மோசடி

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துறையூரில் தனியாா் நிறுவனத்தில் பண மோசடி செய்த கிளை மேலாளரை போலீஸாா் புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

முசிறி கீழ சந்தபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் பா. ராஜாசாமி (33). இவா், இருசக்கர வாகன விற்பனை முகவராக செயல்படும் பிரபல நிறுவனத்தின் துறையூா் கிளையில் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக மேலாளராக பணி செய்தாா்.

இவரை நிா்வாகம் திருச்சி தலைமையகத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்தபோது, அங்கு பணியில் சேராமல் தவிா்த்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில் நிா்வாகம் சாா்பில், கணக்கு மேலாளா் அ. ஜேம்ஸ் துறையூா் கிளை நிறுவனத்தில் தணிக்கை செய்த போது ராஜாசாமி வாடிக்கையாளா்களிடம் பழைய வாகனங்களை பெற்று புதிய வாகனங்களை விற்றதில் நிா்வாகத்துக்கு சேர வேண்டிய ரூ.11,28,385 பணத்தையும், சில பழைய இரு சக்கர வாகனங்களை நிா்வாகத்துக்கு தெரிவிக்காமல் விற்றதில் கிடைத்த பணத்தையும் மோசடி செய்தது தெரிந்தது.

இதையடுத்து, தனியாா் நிறுவனம் சாா்பில் கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த துறையூா் போலீஸாா் ராஜாசாமியை புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

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